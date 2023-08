Regierung Prien „Kilometern-Königin“ des Kieler Kabinetts Von dpa | 08.08.2023, 06:08 Uhr Prien Dienstwagen Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down

Zweimal am Äquator die Erde umrundet - auf so viele Dienstwagen-Kilometer kam die Kieler Bildungsministerin Prien im vergangenen Jahr. Damit konnte auch der Regierungschef nicht mithalten. Am sparsamsten unterwegs war Finanzministerin Heinold.