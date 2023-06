Kieler Woche Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Großveranstaltung Premier von Kap Verde eröffnet Kieler Woche Von dpa | 02.06.2023, 15:00 Uhr

An der Förde wächst die Vorfreude: In zwei Wochen startet die Kieler Woche. Zur Eröffnung wird der Premier des afrikanischen Inselstaates Kap Verde an der Seite von Ministerpräsident Günther stehen. Und ganz ungewöhnliche Gäste sind ebenfalls dabei.