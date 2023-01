Reinhard Sager Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Finanzen Präsident des Landkreistags fordert mehr Geld für Kommunen Von dpa | 06.01.2023, 07:14 Uhr

Als Landrat in Ostholstein hört Reinhard Sager bald auf. An der Spitze des Deutschen Landkreistags will er aber noch einiges bewegen. Dabei geht es auch ums Geld.