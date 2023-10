Landgericht Kiel Postbank-Datenklau: Angeklagter erhielt 60.000 Euro Jahresgehalt Von Eckard Gehm | 06.10.2023, 07:03 Uhr Dimitar H. (24) sitzt in Untersuchungshaft, sein Verteidiger möchte einen Deal aushandeln. Foto: Eckard Gehm up-down up-down

Er wollte mehr vom Leben, nicht ewig Gehilfe in der Schlachterei seiner Eltern in einem kleinen Dorf in Bulgarien bleiben. Nun sitzt Dimitar H. (24) auf der Anklagebank des Kieler Landgerichts. Wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs.