Verkehr Polizisten stoppen illegales Autorennen in Kiel Von dpa | 29.09.2023, 14:52 Uhr

Polizisten haben nach einem illegalem Autorennen in Kiel zwei Fahrzeuge beschlagnahmt. Zwei Beamten waren die beiden deutlich zu schnellen Wagen am Donnerstag beim Vorbeifahren aufgefallen, als sie an einer roten Ampel warteten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Raser waren mit bis zu Tempo 120 unterwegs. Die Streife nahm die Verfolgung auf und stoppte die Wagen.