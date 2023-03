Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Neumünster Polizisten retten Geburtstagskaffee zweier Frauen Von dpa | 09.03.2023, 16:53 Uhr

Bundespolizisten haben zwei Frauen in Neumünster zu einem gemeinsamen Geburtstagskaffee verholfen. Eine 85-Jährige meldete sich am Mittwoch bei der Bundespolizei im Bahnhof und gab an, eine von ihr eingeladene Freundin zu vermissen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten brachten in Erfahrung, dass der Kaffeebesuch in Kiel mit einem Taxi zum dortigen Bahnhof fuhr.