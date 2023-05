Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizist bei Boots-Kontrolle auf Kieler Förde verletzt Von dpa | 22.05.2023, 11:32 Uhr

Bei der Kontrolle eines Motorboots ist ein Wasserschutzpolizist auf der Kieler Förde verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr nördlich von Laboe die erheblich alkoholisierte Besatzung eines Motorbootes kontrolliert. Ein Alkoholtest bei einem der beiden 56-Jährigen an Bord ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der andere Mann leistete Widerstand. Nähere Angaben zur Verletzung des Beamten konnte die Polizei nicht machen.