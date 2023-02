Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Polizeistreife prallt bei Blaulichtfahrt mit Auto zusammen Von dpa | 17.02.2023, 15:16 Uhr

Beim Überqueren einer Kreuzung ist ein Einsatzwagen der Polizei in Lübeck mit einem Auto zusammengestoßen. Die insgesamt drei Insassen - zwei Beamte sowie der 22-jährige Fahrer des anderen Wagens - verletzten sich leicht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die Streife am Donnerstag mit Blaulicht auf die Kreuzung und prallte frontal gegen die linke Hinterseite des Autos, das die Straße zu diesem Zeitpunkt ebenfalls überquerten wollte.