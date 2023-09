Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Team der EG „Recall“ feiern einen Ermittlungserfolg. Das Team EG „Recall“ beschäftigt sich im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mit der Bekämpfung der Callcenterkriminalität mit dem Modus Operandi „falsche Polizeibeamte“.

In dieser Woche waren es alleine sechs erfolgreiche Betrugstaten in Kiel und Kronshagen mit einem Gesamtschaden von mindestens 27.000 Euro. Am Donnerstag, 28. September, ist es den Ermittlern gelungen, einen Tatverdächtigen durch Spezialeinheiten auf frischer Tat festzunehmen, teilt das LKA mit.

Der Beschuldigte wird Freitag dem Richter vorgeführt

Der Festnahme waren verdeckte Ermittlungsmaßnahmen vorausgegangen, durch die es den Kriminalbeamten des LKA gelungen sei, einen Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann aus Niedersachsen zu konkretisieren. Als dieser als angeblicher Polizeibeamter einen Geldbetrag von einem potenziellen Opfer in Kiel-Mettenhof abholen wollte, klickten stattdessen die Handschellen: Spezialkräfte der Landespolizei nahmen den Mann vorläufig fest.

Im Verlauf der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers in Kiel und der Wohnung des Beschuldigten in Niedersachsen konnten Beweismittel und ein Teil der Tatbeute sichergestellt werden. Der Beschuldigte wird am Freitag, 29. September 2023, dem Haftrichter vorgeführt werden.