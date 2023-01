Rentnerin Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Betrug Polizei warnt vor Schockanrufen im Raum Lübeck Von dpa | 20.01.2023, 16:27 Uhr

Die Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen in Lübeck, Bad Schwartau und Stockelsdorf. Den zumeist älteren Angerufenen werde weisgemacht, dass ein Angehöriger wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls eine hohe Kaution hinterlegen müsse, um eine Inhaftierung abzuwenden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Allein am Freitag seien sieben solcher Fälle bekannt geworden, in denen die Anrufer Zahlungen im fünfstelligen Bereich gefordert hätten. Da die Betroffenen richtig gehandelt hätten und nicht auf die Forderungen eingegangen seien, sei kein finanzieller Schaden entstanden, sagte die Sprecherin.