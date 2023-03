Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizei warnt: Unbekannte locken Kinder mit Tieren an Von dpa | 21.03.2023, 12:17 Uhr

In Bargteheide im Kreis Stormarn sind innerhalb weniger Tage zwei Kinder von fremden Männern angesprochen worden. Am Montagmorgen sei ein neunjähriges Mädchen neben der Johannes-Gutenberg-Schule von einem Mann angesprochen worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Mann habe versucht, das Mädchen mit dem Hinweis auf Tierbabys zu einem grauen Auto zu locken, berichtete sie.