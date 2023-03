LKW Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wegen Warnstreik am Montag Polizei verzichtet auf Kontrollen von Lkw-Sonntagsfahrverbot Von dpa | 25.03.2023, 15:42 Uhr

Wegen des für Montag angekündigten bundesweiten Verkehrswarnstreiks will auch die Polizei im Norden am Sonntag das Fahrverbot für Lastwagen nicht kontrollieren. „Um Lieferketten und die Versorgung nicht zu gefährden und höchstmöglich stabil zu halten, schließt sich die Polizei Hamburg der Empfehlung des Bundesverkehrsministeriums an und wird für den Zeitraum des Sonntagsfahrverbotes für Lkw von ihrem Opportunitätsprinzip Gebrauch machen“, teilte die Polizei am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit.