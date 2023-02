Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Wartungsarbeiten Polizei teils nicht erreichbar - Notruf geht Von dpa | 18.02.2023, 16:22 Uhr

Wegen Wartungsarbeiten können Polizeidienststellen in Schleswig-Holstein teils nicht per Telefon erreicht werden - der Notruf 110 funktioniert aber. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, sollen die Arbeiten auch am Sonntag zwischen 9.00 und 18.00 Uhr fortgesetzt werden. Störungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Der Notruf 110 sei ausdrücklich nicht betroffen.