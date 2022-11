Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizei sucht Zeugen nach Serie von Bränden in Kiel Von dpa | 07.11.2022, 15:25 Uhr

Die Kieler Polizei sucht nach einer Serie von Bränden in den Stadtteilen Ellerbek und Neumühlen-Dietrichsdorf nach Zeugen. Zunächst hatten am Samstagabend sechs Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus gebrannt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine knappe Stunde später brannte ein Auto, und kurz darauf gingen zwei Bücher in einem öffentlich zugänglichen Bücherregal in Flammen auf. Fast zeitgleich brannte ein Altkleidercontainer.