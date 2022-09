Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Polizei sucht Zeugen nach Brand in Möllner Moschee Von dpa | 09.09.2022, 15:43 Uhr

Nach dem Feuer in einer Moschee in Mölln vom Montag sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Es handele sich um einen männlichen Jugendlichen, der sich am Montag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr im Bereich der Moschee aufgehalten habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei etwa 14 bis 16 Jahre alt, rund 1,75 Meter, groß und schlank, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine braune Strickkappe getragen.