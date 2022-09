Seit heute Morgen wird der 18 Jahre alte Finn W. aus Preetz vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos blieben, bitten die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Zuletzt gesehen wurde er gegen 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Preetz. Eine Suche an verschiedenen möglichen Aufenthaltsorten im Preetzer Stadtgebiet blieb ohne Erfolg.

Jugendlicher kann sich nur schlecht eigenständig zurechtfinden

Der 18-Jährige hat Probleme bei der zeitlichen und örtlichen Orientierung und kann plötzlich auftretende Gefahrensituationen – beispielsweise im Straßenverkehr – nicht einschätzen. Eine Straftat schließt die Polizei daher vorerst aus.

Beschreibung des Vermissten

Foto: Polizeidirektion Kiel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Finn W. ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und sehr korpulent. Er hat dunkelblonde Haare und trägt eine helle Brille. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt.

Personen, die ihn gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.