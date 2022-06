PRODUKTION - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht bei einer Kontrolle auf der Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Einsatz Polizei stürmt Wohnung in Neumünster Von dpa | 08.06.2022, 08:22 Uhr

Weil ein 25-Jähriger einen 20-Jährigen mit einer Waffe bedroht und dabei leicht verletzt haben soll, sind Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) nach Neumünster ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, hat sich der 20-Jährige am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Er habe dabei angegeben, dass er in der Wohnung eine weitere Waffe gesehen habe, die einem Maschinengewehr ähnele.