Kreis Stormarn Polizei stoppt mutmaßlichen Serieneinbrecher Von dpa | 13.02.2023, 14:09 Uhr

Er soll in mehr als 40 Wohnungen eingebrochen sein: Die Polizei hat in Ahrensburg im Kreis Stormarn einen 47 Jahre alten Mann festgenommen. Die Ermittler stellten ihn am Freitag im Rahmen eines Sondereinsatzes im Bereich der Schlosswiese fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Anlass für den Sondereinsatz, an dem die Kriminalpolizei Ahrensburg gemeinsam mit Kräften mehrerer Polizeireviere beteiligt war, waren Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet von Ahrensburg. In den zurückliegenden Monaten war in mehr als 40 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingebrochen worden.