Schleswig-Flensburg Polizei stellt illegale Kriegswaffen sicher Von dpa | 20.12.2022, 11:05 Uhr

Auf dem Gehöft eines 58-Jährigen im Kreis Schleswig-Flensburg hat die Polizei mehrere illegale Waffen und Munition sichergestellt. Bei der Durchsuchung am Donnerstag vergangener Woche fanden die Ermittler neben archäologischen Fundstücken, wie Münzen aus der Römerzeit, Flak- und Artilleriemunition, Bauteile eines Flakgeschützes, eines Tornados und Torpedos sowie weitere Kriegswaffen und Kriegswaffenteile in hoher Zahl, wie die Polizei am Dienstag in Flensburg mitteilte.