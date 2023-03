Marihuana Foto: Richard Vogel/AP/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg/Scheeßel Polizei stellt 500 Marihuanapflanzen sicher Von dpa | 16.03.2023, 16:18 Uhr

Bei Ermittlungen in drei Bundesländern hat die Polizei rund 500 Marihuanapflanzen sichergestellt. Die Kripo habe seit mehreren Monaten gegen den 47 Jahre alten Hauptbeschuldigten ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen gemeinsam mit drei Mittätern in Hamburg und im niedersächsischen Scheeßel Marihuanaplantagen aufgebaut und betrieben zu haben.