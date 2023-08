Ferienende Polizei registriert vergleichsweise ruhige Verkehrslage Von dpa | 12.08.2023, 15:44 Uhr Stau Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die wegen des nahenden Ferienendes in einigen Bundesländern befürchteten langen Staus auf den Straßen Norddeutschlands sind am Samstag nach Polizeiangaben weitgehend ausgeblieben. Wie eine Polizeisprecherin in Kiel sagte, wurden für Schleswig-Holstein keine größeren Behinderungen gemeldet. Wegen der Rückreisen aus Dänemark habe es auf der Autobahn 7 kurz hinter der Grenze in Richtung Süden zeitweilig zähfließenden Verkehr gegeben. Auf der A1 seien Autofahrer bei Lübeck gelegentlich nur stockend vorangekommen. Verglichen mit anderen Sommerwochenenden sei die Verkehrslage aber ruhig geblieben.