Landesweite Kontrollen Polizei nimmt Tempoverstöße in Schleswig-Holstein ins Visier Von dpa | 04.08.2023, 15:09 Uhr Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime sowie Unfallschwerpunkte und Straßenabschnitte mit Gefahrenstellen werden besonders in den Fokus genommen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

In der kommenden Woche will die Landespolizei in Schleswig-Holstein Temposündern im Straßenverkehr auf die Schliche kommen. Dafür gibt es verstärkte Kontrollen.