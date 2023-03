Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest Von dpa | 24.03.2023, 13:21 Uhr

Die Polizei hat in Lübeck einen mutmaßlichen Exhibitionisten am Freitag vorläufig festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, in den vergangenen Tagen in der Nähe einer Schule im Lübecker Stadtteil Moisling wiederholt exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen zu haben, teilte die Polizei mit.