Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizei kontrolliert im Rockermilieu: Mann inhaftiert Von dpa | 14.05.2023, 09:24 Uhr

Vor einer Privatparty im Rockermilieu im Vereinsheim eines Motorradclubs in Lübeck-Dänischburg hat die Polizei am Samstagabend rund 150 Menschen und 40 Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurde ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen, der ins Gefängnis kam, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien zur Gefahrenabwehr einige Gegenstände beschlagnahmt worden - was genau einkassiert wurde, war von der Polizei zunächst nicht zu erfahren.