Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kriminalität Polizei: Keine Videoüberwachung im Regionalzug Hamburg-Kiel Von dpa | 26.01.2023, 10:59 Uhr

In dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg, in dem ein Mann am Mittwoch zwei Menschen getötet und mehrere verletzt hat, gab es nach Polizeiangaben keine Videoüberwachung. Die Polizei hat eine Telefonnummer für Zeugen eingerichtet und bittet Mitfahrer des Zuges, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter +49 4821 602 2002 zu melden. Unter der Nummer sei zudem ab sofort das Bürgertelefon erreichbar, teilte die Polizei am Donnerstag mit.