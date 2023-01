Bahnreisende Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Sicherheitspersonal Polizei-Gewerkschaft fordert mehr Polizisten an Bahnhöfen Von dpa | 27.01.2023, 06:14 Uhr

Als Konsequenz aus dem Messerangriff in einem Zug in Schleswig-Holstein mit zwei Toten fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Polizisten und Sicherheitspersonal etwa an Bahnhöfen. „Die Bundespolizei ist an den Bahnhöfen zu schwach aufgestellt. Es fehlt an 3000 Stellen“, sagte Andreas Roßkopf, bei der Gewerkschaft zuständig für den Bereich Bundespolizei und Zoll, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). „Und es fehlt auch an Sicherheitskräften bei der Bahn.“