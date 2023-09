Ermittlungen Polizei fahndet noch immer nach Rendsburger Messerstecher Von dpa | 04.09.2023, 12:24 Uhr Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Messerangriff vom Freitag auf einen 40 Jahre alten Mann in einem Rendsburger Parkhaus sucht die Polizei weiterhin nach den mutmaßlichen Tätern. Derzeit werteten die Ermittler Aufnahmen der Überwachungskameras des Parkhauses aus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Fahndung nach den beiden jugendlichen Tatverdächtigen laufe auf Hochtouren. Die beiden jungen Leute waren nach der Tat in Richtung Busbahnhof geflohen.