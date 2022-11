Bei Deutschen extrem unbeliebt: dänische Grenzkontollen Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Polizei-Experte sieht keinen Sinn Grenzkontrollen: So schadet sich Dänemark damit selbst Von Frank Jung | 28.11.2022, 08:50 Uhr

Nach Einschätzung des dänischen Polizei-Forschers Adam Diderichsen muss sein Land die Kontrollen an der Grenze zu Schleswig-Holstein sofort beenden. Nutzlos und rechtswidrig seien sie. Außerdem drohe die Polizei wichtigere Aufgaben zu vernachlässigen. Denn sie muss wieder mehr Personal für die Grenze abstellen, weil das Militär sie dort wegen neuer Verpflichtungen in Folge des Ukraine-Kriegs kaum mehr so entlasten könne wie bisher.