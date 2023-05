Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Polizei erwischt Raser in Klein Nordende zum zweiten Mal Von dpa | 16.05.2023, 16:56 Uhr

Gleich zweimal innerhalb eines Monats ist ein Raser im Kreis Pinneberg mit der Polizei in Kontakt gekommen. Die Beamten hatten den 21 Jahre alten Autofahrer am Dienstag mit zu hoher Geschwindigkeit in Klein Nordende erwischt. Zuvor war bereits wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen gegen ihn ermittelt worden, wie die Polizei Bad Segeberg mitteilte.