Rendsburg-Eckenförde Polizei ermittelt nach Schüssen auf Mann in Rendsburg 11.09.2023

Nach mehreren Schüssen auf einen 35-Jährigen in einem Auto in Rendsburg hat die Polizei Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Mann war nach dem Vorfall am Samstagnachmittag unverletzt geblieben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lediglich an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.