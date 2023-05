Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Pinneberg Polizei ermittelt gegen Tatverdächtige wegen Brandstiftung Von dpa | 19.05.2023, 15:13 Uhr

Nach einem Brand in einem Keller in Elmshorn hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Eine 45-Jährige soll das Feuer gelegt haben, eine weitere Verdächtige soll von den Taten gewusst haben, wie eine Sprecherin der Polizei Bad Segeberg am Freitag mitteilte.