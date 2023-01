Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Polizei beendet Raubüberfallserie: 53-Jähriger festgenommen Von dpa | 04.01.2023, 19:02 Uhr

Die Polizei hat eine Raubserie in Neumünster nach eigenen Angaben aufgeklärt und den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 53 Jahre alte Neumünsteraner sei am Dienstagabend in seiner Wohnung in Neumünster-Einfeld dingfest gemacht worden und sitze nun in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Neumünster am Mittwoch mit.