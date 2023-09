Wird es heute Nacht wieder Polarlichter geben? Die Chancen dafür stehen laut aktuellen Vorhersagen von www.polarlicht-vorhersage.de nicht schlecht. Am 16. September kam zu verstärkten Sonnenaktivitäten. Diese treffen jetzt auf das irdische Magnetfeld und könnten so stark sein, dass die bunten Lichter heute Nacht auch am Himmel über Schleswig-Holstein zu sehen sind.

Besonders gut zu sehen sind die Polarlichter aber nur, wenn keine Wolken in der Nacht am Himmel stehen. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte das Himmelsspektakel damit leider ins Wasser fallen, denn für heute Nacht kündigen sich Regen und teilweise Gewitter an.

Wer dennoch heute Nacht auf Polarlicht-Suche gehen will, sollte sich an einem Ort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung aufhalten.

Polarlichter über Schleswig-Holstein: Per App können Sie Vorhersagen erhalten

Wer immer über mögliche Polarlicht informiert sein will, kann sich im Playstore entsprechende Apps herunterladen. Für Android-Nutzer gibt es beispielsweise „Meine Polarlicht-Vorhersage“. Sie zeigt neben den besten Standorten zum Beobachten auch Informationen zu Sonneneruptionen an. Eine weitere App ist „Aurora Alerts - Northern Light“.