Landgericht Lübeck Plädoyers im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter erwartet Von dpa | 14.10.2022, 01:48 Uhr

Der Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht nähert sich dem Ende. Am Freitag (10.00 Uhr) wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Schlussanträge in dem Verfahren stellen. Nommensen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten durchgestochen zu haben. Er hat diese Vorwürfe zu Beginn des Prozesses gestanden.