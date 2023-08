Seit Jahrtausenden gehören Tiere zum Leben des Menschen, ob als Nutztiere in der Landwirtschaft oder als verhätschelte Haustiere. In dieser Zeit haben sich einige Arten der Hochkultur des Menschen angepasst: Sie malen und fotografieren.

Der Star unter den tierischen Künstlern: Pigcasso

Zu den berühmtesten tierischen Künstlern zählt Pigcasso, ein Schwein, das wie sein Namensvorbild den Pinsel schwingt. Die Künstlerin Joanne Lefson hat Pigcasso 2016 als Ferkel vor der Schlachtung gerettet. Heute lebt die 500 Kilogramm schwere Sau auf ihrem Gnadenhof in Franschhoek, Südafrika.

Das malende Schwein Pigcasso bei der Arbeit. Foto: Kristin Palitza

Auf der Farm habe die Sau alles zerstört oder gefressen, was ihr vor die Schnauze kam – nur Farbpinsel habe sie verschont. Lefson habe das „natürliche Talent” der Sau erkannt und ihr beigebracht, die Pinsel mit der Schnauze aufzuheben und zu führen. So entstehen die einzigartigen Bilder aus Pinselstrichen auf Leinwand, in die man allerhand hineininterpretieren kann: Einen Mann mit einer langen Zunge, einen Pinguin, eine Friedenstaube oder einen Papageienfink.

Die Bilder gibt es auf der Webseite pigcasso.com zu sehen, sie touren außerdem in einer Wanderausstellung um die ganze Welt. Lefson will so auch auf bewussten Fleischkonsum und Tierwohl in der Massentierhaltung aufmerksam machen.

Affen-Selfie löst Gerichtsverfahren ums Urheberrecht aus

2011 reiste der britische Fotograf David Slater nach Indonesien, genauer auf die Insel Sulawesi. Sein Ziel: die seltenen Schopfmakaken beobachten und vor die Linse bekommen. Slater folgte den Affen, gewann ihr Vertrauen. So berichtet er es unter anderem der Süddeutschen Zeitung. Da sie neugierig auf das Klicken der Kamera reagierten, stellte er den Fotoapparat auf einem Stativ im Urwald auf. Die aufgeschlossenen Primaten machten sich darüber her und schossen Selfies von sich. Besonders frech grinste Schopfmakake Naruto in die Kamera.

Der Schopfmakake Naruto grinst auf seinem Selfie frech in die Kamera. Foto: imago images/Danita Delimont

Slater witterte die Aufnahmen seines Lebens und veröffentlichte einen Bildband. Medien weltweit kümmerte das wenig: Sie verbreiteten die Bilder, ohne sich um das Copyright zu scheren. Schließlich war nicht Slater der Urheber, sondern Naruto und die weiteren Affen. Oder doch nicht? Ein Gericht zog sich aus der Affäre und erklärte weder Slater noch die Primaten zum Urheber.

Bis die Tierschutzorganisation Peta gegen Slater vor Gericht zog und für Naruto kämpfte. Sie einigten sich außergerichtlich auf einen Vergleich: 25 Prozent der Einnahmen sollte Slater für den Erhalt des Lebensraums der Affen spenden. Als Peta das nicht genug war, kippte der Oberste Gerichtshof in San Francisco sogar den Vergleich, wie der Stern berichtet. Slater sagt bis heute, er habe mit den Affenselfies so gut wie nichts verdient – und schlussendlich habe Naruto den Auslöser gedrückt.

Ähnliches erlebte ein Mann in Malaysia. 2020 wurde Zackrydz Rodzi aus Batu Pahat sein Handy gestohlen – dachte er zumindest. Er fand es draußen hinter seinem Haus. Als er seine Fotogalerie durchscrollte, staunte er nicht schlecht: Offenbar hatte ein Affe ihm sein Handy aus dem Schlafzimmer stibitzt und fleißig Bilder von sich und der Umgebung aufgenommen. So berichten es unter anderem die Hindustan Times und die BBC.

Wer führt bei den malenden Elefanten den Pinsel?

Auch über Elefanten, die mit ihren Rüsseln Bilder malen, gibt es einige Belege. Beispiele sind Elefantendame Lucky aus Kambodscha, Elefantenbulle Boon Mee aus dem Samutprakarn Zoo in Thailand und Abu 13 aus dem Bergzoo Halle. Sie tunken ihre Rüssel in Farbe und schmieren auf Leinwänden herum. Dies ist allerdings mehr als Zeitvertreib denn als Kreativität zu betrachten – auch wenn den Elefanten unterschiedliche Stile und Techniken nachgesagt werden.

Vorsicht ist geboten bei Videos von Elefanten, die den Pinsel schwingen: Insbesondere Elefantenführern in Thailand, den sogenannten Mahut, wird vorgeworfen, Zuschauer an der Nase herumzuführen. Mimikama, eine Plattform zur Identifizierung von Fake News, berichtet: Die Elefantenführer positionieren sich bei Vorführungen von den Zuschauern abgewandt und führen den Rüssel der Elefanten. So hatte es den Anschein, die sanften Riesen würden erstaunliche genaue Umrisse malen – dabei sind es die Mahut.

Auch Konditionierungen, bei denen die Elefanten auf bestimmte Befehle und Reize mit bestimmten Handlungen reagieren, sind verbreitet: Krault der Mahut den Elefanten hinter dem linken Ohr, malt er etwa einen geraden Strich. Streicht er ihm über die Stirn, malt er Kreise.

Tierische Ausstellungen

Einige Werke tierischer Künstler haben es bis in Museen und Auktionshäuser geschafft. Die Bilder von Congo, dem ersten malenden Schimpansen, wurden für mehrere zehntausend Pfund versteigert. Er wirkte in den 50er-Jahren in London. Zur gleichen Zeit malte Schimpanensendame Betsy im Zoo in Baltimore Bilder mit ihren Fingern. Congo und Betsy bekamen 1958 ihre erste Ausstellung in London, in den 80ern wurden erstmals malende Elefanten präsentiert. Im Jahr 2000 schafften die Rüsselbilder es sogar in das Auktionshaus Christie’s. Im vergangenen Jahr gastierte Pigcassos Wanderausstellung in Deutschland.