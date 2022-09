Philip Seifert, Schleswig-Holsteins neuer oberster Denkmalpfleger, mit einem historischen Schild seiner Behörde. Foto: Frank Jung up-down up-down Erstmals ein Jurist als Landeskonservator Denkmalpflege in SH: Neuer Chef will aktiver auf Eigentümer zugehen Von Frank Jung | 06.09.2022, 14:52 Uhr

Die Energiewende mit der Baukultur in Einklang bringen, Hauseigentümern aktiver Hilfestellung geben - und vor allem den Jahre langen Bearbeitungsstau von 5600 neu unter Schutz gestellten Immobilien auflösen: Das will der neue Chef des Landesamts für Denkmalpflege in SH, Philip Seifert.