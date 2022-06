Sein Vorstoß ist umstritten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. FOTO: Silas Stein Vorstoß des Bundespräsidenten Pflichtdienst für alle? Was die Politik in Schleswig-Holstein dazu sagt Von Henning Baethge | 13.06.2022, 16:06 Uhr

Frank-Walter Steinmeier regt eine soziale Pflichtzeit für junge Menschen an. Warum das in seiner eigenen Partei auf Ablehnung stößt – aber in manch anderer auf Zustimmung.