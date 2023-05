Trend zu pflegefreien Gräbern Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Soziales Pflegefreie Gräber: Aufwand für Friedhofsbetreiber steigt Von dpa | 22.05.2023, 06:42 Uhr

Die meisten Bestattungen in Norddeutschland sind Feuerbestattungen. Vertreter der Bestatterverbände der Bundesländer erklären, wieso sich so viele Menschen für eine Urnenbeisetzung entscheiden und was das für die Friedhofsbetreiber bedeutet.