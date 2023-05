Urlauber in Richtung Norden kamen auf der A7 bei Rendsburg wegen der Pfingstreisewelle nur langsam voran. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Stockender Verkehr auf A1 und A7 Langes Wochenende: Pfingstverkehr sorgt für erste Staus in Hamburg und SH Von dpa | 26.05.2023, 17:45 Uhr

Wer sich am Freitag in Richtung Pfingsturlaub aufgemacht hat, brauchte auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein viel Geduld. Es wird erwartet, dass der Verkehr noch zunimmt.