Schleswig-Flensburg Pferdehänger löst sich auf A7 und kippt um Von dpa | 04.08.2023, 06:57 Uhr

Ein Pferdeanhänger hat sich am Freitagmorgen auf der A7 bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) von einem Auto gelöst und ist umgekippt. Das Pferd in dem Wagen wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 63 Jahre alte Autofahrer und seine 45-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Hamburg für gut eine Stunde. Auch in Richtung Flensburg musste die A7 während des Umladens des Pferdes kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu einem längerem Stau kam es nach Angaben des Sprechers nicht. Warum sich der Anhänger vom Zugfahrzeug löste, war noch unklar.