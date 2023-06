Khrystyna Kostiv (25) aus der Ukraine arbeitet seit einem Jahr am UKSH in Kiel. Die Pflegerin hat genaue Zukunftspläne. Foto: Michael Staudt up-down up-down Personalmangel in SH UKSH wirbt um Pflegekräfte aus der Ukraine – Win-win-Situation für beide Seiten? Von Inga Gercke | 27.06.2023, 18:33 Uhr

Khrystyna Kostiv arbeitet seit einem Jahr am UKSH in Kiel. Über externe Dienstleister werden gezielt Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutiert, um den Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein auszugleichen.