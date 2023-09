Eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine pädagogische Qualifizierung und 500 Stunden, die im Rahmen eines Praktikums in einer entsprechenden Einrichtung verbracht werden müssten, könnten die zukünftigen Kriterien für einen Job im Sozialwesen sein.

Aminata Touré will den beruflichen Einstieg in Kitas in Schleswig-Holstein erleichtern – davon profitieren vor allem Quereinsteiger. Neben den genannten Anforderungen sieht das Konzept von Touré außerdem eine zweijährige didaktische Tätigkeit vor, die zuvor absolviert werden müsste. „Die Kitas vor Ort entscheiden, was am besten zu ihnen passt“, sagt die schleswig-holsteinische Sozialministerin über das Konzept.

In unserer Umfrage des Tages möchten wir von Ihnen wissen: Kann so der Personalmangel in Kitas gestoppt werden, – oder können mehr Quereinsteiger das Problem an Kitas in Schleswig-Holstein nicht lösen. Stimmen Sie hier ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ