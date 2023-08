Meteorschauer, Planeten, Galaxien Perseiden in der Nacht: So fotografieren Sie Sternschnuppen über Schleswig-Holstein Von Juliane Urban | 09.08.2023, 09:30 Uhr | Update vor 2 Std. Sternschnuppenstrom der Perseiden. So fotografieren Sie sie. Foto: Matthias Balk up-down up-down

Kaum etwas fasziniert die Menschen so sehr wie die Sterne und das All. Meteorschauer wie die Perseiden ziehen uns sogar an dunkle Orte, um sie zu beobachten. Wie Sie die Sternschnuppen in SH am besten fotografieren können, erfahren Sie hier.