Neue Daten vom Bund Pendlerzahl in Schleswig-Holstein steigt – wo die Wege besonders lang sind Von Henning Baethge | 12.10.2023, 17:27 Uhr Pendlerparkplatz: Fast 800.000 Menschen in Schleswig-Holstein arbeiten nicht an ihrem Wohnort. Foto: dpa up-down up-down

Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein pendeln. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl um 150.000 gestiegen. In welchen Kreisen der Weg zur Arbeitsstätte besonders weit ist.