Für Schleswig-Holsteiner und Hamburger ist die Zweite Fußball-Bundesliga von besonderem Interesse: Da gibt es Holstein Kiel, den FC St. Pauli und natürlich den Hamburger SV.

Während Holstein Kiel und der HSV sich beim kleinen Nordderby am Sonnabend gegenseitig die Punkte wegnahmen, beeindruckte der FC St. Pauli Tags darauf mit dem achten Sieg in Folge. So etwas gelang dem Club noch nie. Ziemlich unerwartet führen die Kiez-Kicker nach desolater Hinrunde jetzt sogar die Rückrundentabelle an. Sie könnten dem derzeit nicht ganz sattelfesten Stadtrivalen HSV glatt noch den seit Jahren ersehnten Aufstiegsplatz streitig machen.

Für die KSV Holstein, die im Sommer vor einem erneuten Umbruch steht, gibt es in dieser Saison nicht mehr viel zu gewinnen, außer dem Klassenerhalt. Aber es geht ja beim passiven Fußball nicht immer nur um Erfolge, sondern um eingefleischte, manchmal bedingungslose Verbundenheit. Darum möchten wir heute von Ihnen wissen, für welchen der Club Ihre Sympathie am Stärksten ist.