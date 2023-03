Der letzte Wille in Form einer Patientenverfügung ist vielen ein Angang. Dabei kann er vieles erleichtern. Foto: picture alliance/dpa up-down up-down Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Warum es besser ist, schon zu Lebzeiten den eigenen Tod vorzubereiten Von Dörte Rahming | 11.03.2023, 11:49 Uhr

Wann wir sterben, haben wir meist nicht selbst in der Hand. Wie wir sterben wollen, schon eher. Zum Beispiel durch eine Patientenverfügung. Auch eine Vorsorgevollmacht kann helfen. Wir erklären, was das genau ist und was es zu bedenken gilt.