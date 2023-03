Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ostholstein Patient aus Fachklinik randaliert: Polizist verletzt Von dpa | 07.03.2023, 14:14 Uhr

Ein 36 Jahre alter Polizist ist auf einem Parkplatz in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein von einem randalierenden Mann verletzt worden. Der Polizist sei in ein Krankenhaus gebracht worden und bis auf weiteres nicht dienstfähig, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 38 Jahre alte Angreifer habe auf dem Parkplatz herumgegrölt und Autos beschädigt. Während der Sachverhaltsaufnahme am Montag stellte sich heraus, dass der Randalierer zuvor von einem Ausgang aus einer örtlichen Klinik nicht zurückgekehrt und bereits als vermisst gemeldet worden war.