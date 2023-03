Museumsschiff Passat Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Museumsschiff „Passat“ kann ab dem Wochenende wieder besichtigt werden Von dpa | 27.03.2023, 12:59 Uhr

Nach der Winterpause startet am Sonnabend (1. April) die neue Saison auf dem maritimen Denkmal „Passat“. Von 11.00 Uhr an kann die historische Viermastbark wieder besichtigt werden. Während der Wintermonate seien unter anderem die Planken des Oberdecks erneuert worden, teilte der Bereich Schule und Sport der Hansestadt Lübeck am Montag mit. Außerdem solle das schwimmende Wahrzeichen Travemündes neue Festmacherleinen erhalten.