Die schleswig-holsteinische SPD kommt am Samstag (10.00 Uhr) und Sonntag zum Parteitag in Husum zusammen. Im Messe- und Kongresszentrum stehen am ersten Tag des Treffens Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Serpil Midyatli (47) stellt sich als Vorsitzende zur Wiederwahl. Mit Spannung dürfte auf ihr Ergebnis geschaut werden. Vor zwei Jahren hatte sie 89 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Nachdem die SPD bei der Landtagswahl im vergangenen Mai mit nur 16 Prozent der Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei gelandet war, musste Midyatli den Fraktionsvorsitz an Thomas Losse-Müller abgeben. Am Sonntag wird Bundeskanzler Olaf Scholz beim Parteitag erwartet.