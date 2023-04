Wahlplakate zur Kommunalwahl in Kiel Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Kommunalwahl Parteien fehlen die Bewerber für Kandidaturen Von dpa | 10.04.2023, 08:29 Uhr

Die Listen der Parteien für die Kommunalwahl am 14. Mai stehen. Besonders für die kleineren Parteien war es mancherorts ein Kraftakt, genug Kandidaten zu finden - in vielen Kommunen kandidieren nur wenige Parteien oder Wählergemeinschaften. In den größeren Städten des Landes finden die Parteien nach Angaben des Kieler Politik-Professors Wilhelm Knelangen in der Regel ausreichend Kandidaten. Anders sehe das teilweise auf dem Land aus. Dort hätten Parteien und auch Wählergemeinschaften Schwierigkeiten, gerade jüngere Menschen zu finden. Insgesamt sei ein solches ehrenamtliches Engagement für viele Menschen nicht mehr attraktiv.